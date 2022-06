LdN : la Belgique corrige la Pologne, les Pays-Bas s’offrent le Pays de Galles

Ce mercredi, la deuxième journée de la Ligue des Nations s’est poursuivie, avec une victoire écrasante de la Belgique à domicile contre la Pologne (6-1). Dans le même temps, les Pays Bas l’ont emporté (2-1) sur la pelouse du Pays de Galles.

Balayés par les Pays Bas (1-4) vendredi dernier lors de la première journée de la Ligue des Nations, la Belgique recevait la Pologne ce mercredi pour tenter de se relancer. Mission accomplie pour les Diables Rouges qui ont écrasé leur adversaire du soir sur le score de 6-1. Pourtant, ce sont les polonais qui ont ouvert le score par le bais de l’inévitable Robert Lewandoswki à la 28è (1-0). Les hommes de Roberto Martinez parvenaient à égaliser juste avant la mi-temps grâce à Axel Witsel (42e, 1-1).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’Eden Hazard mettaient une pression folle a la défense adverse et ça allait payer. À l’heure de jeu Kevin de Bruyne ajustait parfaitement le portier polonais d’un plat du pied (60e, 2-1). Quelques minutes plus tard, le nouvel entrant Leandro Trossard mettait définitivement fin au débat en s’offrant un doublé (73è et 80è). En fin de rencontre Leander Dendoncker (84e) et Loïs Openda (93e), inscrivaient deux autres buts pour porter le score à 6-1. Grâce à ce succès, les Diables Rouges se relancent dans cette Ligue des Nations et sont désormais deuxièmes derrière les Pays-Bas, la Pologne est troisième.

Les Pays Bas aux forceps contre le Pays de Galles

Dans l’autre rencontre de ce groupe 4, le Pays de Galles affrontait les Pays-Bas à Cardiff. Les Hollandais dominaient la première période sans toutefois parvenir à se créer de réelles occasions. Les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge. En début de seconde période, les Bataves réussissaient finalement à faire la différence sur une réalisation de Teun Koopmeiners (50e, 0-1). Alors qu’on se dirigeait vers ce court succès des néerlandais, le match va s’emballer en fin de partie.

Les gallois vont d’abord revenir au score sur une tête rageuse de Rhys Norrington-Davies (92e, 1-1). Mais dans la foulée, les hommes de Luis Louis van Gaal reprenaient l’avantage sur un centre de Malacia, Wout Weghorst poussait le ballon au fond des filets. Un but qui permet aux Pays Bas de décrocher leur deuxième succès dans cette Ligue des Nations.

Les résultats du soir

Ligue A – Groupe 4

Belgique 5 – 1 Pologne : Witsel (42e), De Bruyne (59e), Trossard (73e, 80e), Dendoncker (83e), Openda (90+3e) / Lewandowski (28e)

Ligue B – Groupe 1

Ecosse 2 – 0 Arménie : Ralston (28e), McKenna (40e)

2 – 0 Arménie : Ralston (28e), McKenna (40e) Irlande 0 – 1 Ukraine : Tsygankov (47e)