LDC: Vinicius et Rodrygo alignés d’entrée, les compos officielles de Real Madrid-Leipzig

Le Real Madrid et Leipzig s’affrontent ce mercredi soir (20h GMT+1) au Santiago Bernabeu, à l’occasion de la deuxième journée du groupe F de la Ligue des champions. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.

Deuxième du groupe F derrière le Shakhtar, le Real Madrid reçoit ce mercredi soir soir le RB Leipzig au Santiago Bernabeu dans l’espoir d’arracher le fauteuil de leader. Privés notamment de leur buteur attitré, Karim Benzema, blessé, les poulains de Carlo Ancelotti vont devoir encore une fois compter sur la magie du duo brésilien Vinicius-Rodrygo pour venir à bout des Allemands en quête de victoire après leur faux pas contre les Ukrainiens de Donetsk.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a reconduit l’équipe qui a battu le Celtic avec quelques changements. Nacho remplace Eder Militao en défense centrale et Rodrygo prend la pointe de l’attaque assisté de Vinicius et Valverde. Dans l’axe, on retrouve l’inamovible Luka Modric et la paire française Tchouameni-Camavinga. Côté allemand, Christophe Nkunku et Timo Werner sont alignés d’entrée.

Les compos officielles des deux équipes:

Real Madrid:

🟣 Así sale el Madrid contra el RB Leipzig: Ancelotti cambia todo el centro del campo #UCL pic.twitter.com/kH2jiqCAyu — MARCA (@marca) September 14, 2022

RB Leipzig: