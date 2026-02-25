LDC: Victor Osimhen rassure avant Juventus – Galatasaray

Victor Osimhen se veut rassurant avant l’échéance européenne de Galatasaray face à la Juventus. L’international nigérian avait été contraint de déclarer forfait lors de la dernière rencontre de Süper Lig contre Konyaspor, en raison d’une gêne au genou. Une absence de précaution décidée par le staff médical de l’équipe dirigée par Okan Buruk.

Resté en salle dimanche, l’attaquant a repris l’entraînement collectif en début de semaine et figure désormais dans le groupe convoqué pour le barrage retour de Ligue des champions de l’UEFA. Au micro de Sky Sport Italia, Osimhen s’est montré confiant : « Mon genou va bien, merci. J’ai ressenti une petite douleur, c’est pour cela que je n’ai pas disputé le dernier match de championnat. Mais grâce au travail de l’équipe médicale, je suis de retour avec le groupe et j’ai hâte d’affronter la Juve. » Un retour opportun pour Galatasaray, qui comptera sur la puissance et l’efficacité de son avant-centre pour décrocher la qualification.