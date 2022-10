LdC: Rüdiger envoie le Real en huitièmes, le PSG tenu en échec, tous les résultats du mardi soir

La quatrième journée de groupes de la Ligue des champions se poursuivait ce mardi soir avec plusieurs rencontres au programme. Grâce à un but de Rüdiger, le Real Madrid a arraché le nul (1-1) contre le Shakhtar et s’est qualifié pour les huitièmes de finale. De son côté, le PSG a été contraint au partage des points avec Benfica (1-1). Découvrez tous les résultats de la soirée de C1.

Après la défaite de la Juventus (2-0) contre le Maccabi Haifa et le nul de Manchester City (0-0) contre Copenhague, la quatrième journée de la Coupe aux grandes oreilles s’est poursuivie dans la soirée de ce mardi. Dans le groupe F, le Real Madrid se déplaçait en Pologne pour affronter le Shakhtar Donetsk. Les Madrilènes n’avaient besoin que d’un match nul pour se hisser au tour suivant. Et les hommes de Carlo Ancelotti se sont fait peur, mais ont décroché leur ticket grâce à un but tardif de Rüdiger.

Après une première mi-temps sans but, les Ukrainiens ouvraient le score juste au retour des vestiaires. Oleksandr Zubkov trompait son compatriote Andriy Lunin, titulaire dans les cages espagnoles, de la tête sur un magnifique centre de Bogdan Mykhaylichenko (1-0, 46e). Mais en toute fin de rencontre, Antonio Rüdiger s’est arraché sur un centre de Toni Kroos pour offrir le point du match nul (1-1) à son équipe et par la même occasion la qualification pour les huitièmes de finale. Dans la même poule, Leipzig a battu le Celtic (2-0). Werner (75è) et Forsberg (84è) ont inscrit les deux buts des Allemands qui prennent la deuxième place au classement.

Le PSG encore tenu en échec par le Benfica

Après un match nul (1-1) au Portugal la semaine dernière, le PSG et le Benfica se retrouvaient ce mardi soir au Parc des Princes pour la manche retour de leur confrontation dans le groupe H. Et les deux équipes se sont séparées sur le même score qu’à l’aller. Malgré une nette domination en première période, les Parisiens attendaient la 39è minute et un penalty de Kylian Mbappé pour ouvrir le score.

En seconde période, ce fut au tour des Portugais d’obtenir un penalty après une grosse semelle de Marco Verratti sur Rafa Silva. Joao Mario se chargeait alors d’exécuter la sentence et égalisait pour les siens. Score final 1-1. Avec ce match nul, le PSG et le club portugais restent à égalité en tête du groupe H. Les deux équipes iront chercher la qualification et la première place du groupe lors de leurs deux dernières sorties.

Chelsea récidive contre le Milan AC

Dans les autres rencontre du soir, Chelsea se rendait en Italie pour affronter le Milan AC dans le groupe E. Après leur victoire (3-0) à l’aller, les Blues ont remis ça en s’imposant cette fois-ci sur le score de 2-0 contre les Rossoneri. Le club londonien profitait d’un rouge de Tomori en début de rencontre pour plier le match. Jorginho ouvrait le score sur penalty à la 21è, avant que Pierre Emerick Aubameyang ne fasse le break sur une passe décisive de Mason Mount. Au classement, Chelsea est leader.

Car au même moment, dans l’autre opposition du groupe E, le Dinamo Zagreb et le RB Salzbourg se sont quittés dos à dos (1-1). Nicolas Seiwald a rapidement ouvert le score après un gros travail du jeune Benjamin Šeško (1-0, 12e), mais les Croates ont répondu avec un but de Robert Ljubičić (1-1, 42e) juste avant la pause.