LdC: réunion au sommet sur les incidents aux abords du Stade de France

Dans un communiqué publié ce dimanche, le Ministère des Sports français a annoncé une réunion au sommet avec l’UEFA et la FFF, entre autres, pour faire la lumière sur les incidents survenus aux abords du stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions.

Samedi soir, le Real Madrid remportait sa 14e Ligue des Champions en s’imposant face à Liverpool (0-1) au Stade de France. Mais, initialement prévu à 20h (GMT+1), le coup d’envoi de la finale a été retardé de 36 minutes à cause d’incidents survenus aux abords du stade de France. En effet, certains supporters anglais possédant un billet ont été bloqués à l’extérieur du stade, alors que d’autres se sont fait gazer par la Police.

Afin de faire la lumière sur ces incidents, une réunion sera organisée entre les différentes parties chargées de l’organisation de l’événement.

« Avec le ministre de l’Intérieur, nous déplorons les incidents qui ont émaillé la soirée de la Ligue des Champions samedi soir (28 mai 2022) au Stade de France et regrettons que certains supporters munis de billets n’aient pu assister au match. La priorité est désormais de cerner très précisément les dysfonctionnements avec l’UEFA, la Fédération française de football, le Stade de France,la Préfecture de police de Paris, la Préfecture de Seine-Saint-Denis et la mairie de Saint-Denis afin d’en tirer toutes les leçons pour éviter que de tels incidents se reproduisent pour nos futurs grands événements sportifs internationaux», a annoncé le Ministère des Sports via un communiqué.

La France, qui doit organiser les prochains Jeux olympiques, doit tout mettre en œuvre pour que de tels incidents ne se reproduisent pas.