LdC-Real Madrid: Luka Modric revient sur la folle remontada contre le PSG

Dans un entretien accordé au média croate Sportske ce samedi, Luka Modric est revenu sur la double confrontation du Real Madrid contre le PSG en huitième de finale de la dernière Ligue des Champions.

Le 28 mai dernier, le Real Madrid a soulevé la 14è Ligue des Champions de son histoire, en battant Liverpool (1-0) en finale. Mais pour en arriver là, les Merengues ont livré de grandes batailles notamment en huitième de finale contre le PSG. Une double confrontation qui s’est soldée par une qualification historique de la Casa Blanca (0-1, 3-1). Interrogé par Sportske, Luka Modric a livré les coulisses de cette remontada.

“ Avant le match face au PSG, il y avait beaucoup de scepticisme autour de nous, sur le fait qu’on soit capable d’éliminer la soi-disant « méga équipe », bâtie spécialement pour la Ligue des champions. “, a d’abord lâché le croate avant de poursuivre. « Ils nous ont complètement dominés au Parc des Princes, où on a vraiment été mauvais. À tel point que certains disaient qu’on était morts. »

« L’espoir a grandi de jour en jour »

Le Real Madrid avait en effet perdu la rencontre aller sur le score de 1-0 après avoir livré une prestation catastrophique. Mais pas de quoi démoraliser les hommes de Carlo Ancelotti, selon Modric: « On a beaucoup parlé de ce match retour dans le vestiaire. L’espoir a grandi de jour en jour sur le fait qu’on pouvait le faire. Le jour du match, j’ai vu dans les yeux de mes coéquipiers cette rage que l’on ne voit que lors des grands soirs pour le Real. »

Une lueur d’espoir étincelante pour l’équipe madrilène qui a su faire déjouer les joueurs de Mauricio Pochettino à Santiago Bernabeu (3-1). « On a retrouvé notre rythme et, avec le soutien du public, nous les avons tout simplement écrasés. Ce fut une soirée spectaculaire, l’une des plus impressionnantes pour moi », a conclu le maître des extérieurs du pied.

Pour la suite de sa campagne en Ligue des Champions, le Real Madrid va reproduire l’exploit par deux fois. D’abord contre Chelsea en quart de finale (3-0, 2-3) et contre Manchester City en demi (3-4, 3-1). Un parcours qui est définitivement entré dans les annales de l’histoire de la coupe aux grandes oreilles.