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LdC: Real – Bayern, les compos officielles

Le Real Madrid affronte le Bayern Munich ce mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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LdC: Real – Bayern, les compos officielles
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Pour ce choc, l’entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa est privé de Courtois, Mendy et Rodrygo, blessés. Côté bavarois, le coach Vincent Kompany a récupéré son buteur Kane, remis de sa blessure à une cheville et titulaire. Voici la composition des deux équipes.

Real Madrid : Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde (c), Tchouaméni, Pitarch, Güler – Mbappé, Vinicius.

Bayern Munich : Neuer (c) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane.

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