LdC, PSG: Luis Enrique sait comment battre l’AC Milan

Le PSG se déplace en Italie ce mardi pour y affronter l’AC Milan en Ligue des champions. Et l’entraineur Luis Enrique a la recette pour venir à bout des Rossoneri.

La Ligue des champions est de retour ce mardi, avec un duel alléchant entre le PSG et l’AC Milan. Bourreaux des Rossoneri au Parc des Princes (3-0), les Parisiens vont tenter d’achever le travail à San Siro. En conférence de presse à la veille de ce choc, Luis Enrique a donné la formule qu’il comptait appliquer pour venir à bout de l’équipe milanaise.

«On va jouer contre un rival difficile, dans un stade historique. Je suis optimiste parce que je vois que les joueurs ont vraiment hâte de jouer ce match. Le plus logique, c’est d’oublier le match aller. Ce sera différent. On a une idée très claire de ce qu’on veut faire, avoir plus le ballon, se créer plus d’opportunités face à un adversaire difficile, qui a besoin de points dans ce groupe, comme toutes les équipes. L’objectif, c’est que ce soit eux qui s’adaptent à nous. Le but avec le ballon est très clair et lorsqu’on ne l’a pas, on veut le récupérer le plus rapidement possible», a déclaré le technicien espagnol aux journalistes.

Pour rappel, le PSG est en tête du groupe F avec 6 points, après trois journées. Dortmund (4) et Newcastle (4) occupent respectivement la deuxième et troisième place, alors que l’AC Milan ferme la marche avec deux petits points.