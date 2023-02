LdC: présentation et compos probables du choc PSG-Bayern

Les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions débutent ce mardi, avec notamment un choc très attendu entre le PSG et le Bayern Munich.

Après une longue trêve, la Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi avec le début de la phase aller des huitièmes de finale. Deux rencontres sont au programme ce jour avec notamment le duel que toute la planète foot attend: PSG vs Bayern Munich (l’autre duel du jour opposera le Milan AC à Tottenham). Dans un Parc des Princes qui sera certainement virevolté, les deux équipes vont tenter de prendre une option sur la qualification au tour suivant.

Le PSG ne se trouve pas dans sa meilleure période avant ce choc. Le club parisien a enregistré quatre défaites depuis le début de l’année 2023 (trois en Ligue 1 contre Lens, Rennes et Monaco, et une en Coupe de France face à Marseille), avec des joueurs critiqués pour leur manque d’engagement et de combativité. Le coach Christophe Galtier en a également pris pour son grade. Il est confronté à des critiques de plus en plus virulentes, certains estimant que le rôle d’entraîneur d’une équipe aussi importante est trop important pour lui.

Autant dire que le Champion de France joue gros ce soir et qu’une victoire est impérative pour calmer les tensions et relancer la saison. En face, le Bayern Munich se présente avec le plein de confiance. Après avoir traversé quelques moments troubles en janvier dernier, l’équipe dirigée par Julian Nagelsmann s’est remise dans le droit chemin en remportant ses deux dernières rencontres de championnat. D’ailleurs, les Bavarois semblent légèrement favoris pour ce choc, même si tout se jouera sur le terrain.

Les Compos probables

Pour ce match, le PSG devra se passer de Nordi Mukiele et Renato Sanches. Mais les véritables interrogations portent autour du cas de Kylian Mbappé. Après une blessure à la cuisse, l’attaquant français était initialement annoncé forfait pour ce choc, avant de finalement faire partie du groupe convoqué par Christophe Galtier. Toutefois, des questions demeurent sur sa titularisation ou non. Et la décision sera prise en fonction des sensations du joueur comme l’a expliqué son entraîneur en conférence de presse.

Compo probable du PSG: Donnarumma – Marquinhos, Danilo, Ramos – Hakimi, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes – Vitinha, Neymar, Messi

Côté Bavarois, Manuel Neuer, Lucas Hernandez mais également Sadio Mané ne seront pas du voyage dans l’Hexagone. A noter les retrouvailles entre Eric MAxim Choupo Moting et le Parc des Princes. Le Camerounais a en effet évolué sous les couleurs du PSG quelques années avant de rejoindre l’Allemagne.

Compo probable du Bayern: Sommer – Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Musiala -Müller, Sané, Coman – Choupo-Moting