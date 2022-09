LDC: Onana titulaire, Mohamed Tidjani sur le banc, les onze de départ de Inter-Viktoria Plzen

L’Inter Milan se déplace ce mardi (17h45 GMT+1) sur la pelouse de Viktoria Plzen en Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Derniers du groupe C, Viktoria Plzen et l’Inter Milan s’affrontent ce mardi (17h45 GMT+1) dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions. Les Nerazzurri restent sur une défaite face au Bayern Munich (0-2), tandis que les Tchèques ont subi un naufrage au Camp Nou contre le Barça (1-5). La rencontre de cet après-midi est donc décisive pour les deux formations qui doivent remporter les trois points de la victoire pour relancer leur campagne.

Pour ce match, l’Inter Milan est privé de son attaquant belge Romelu Lukaku. Par contre, Correa et Dzeko sont bien présents et titulaires. En face, Plzen a reconduit le onze face aux Catalans avec l’attaquant Tomáš Chorý et sans le défenseur béninois, Mohamed Tidjani, encore laissé sur le banc.

Les compositions officielles de Plzen-Inter Milan:

Viktoria Plzen : Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sýkora, Vikanova, Mosquera; Chory

Inter Milan : Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Dzeko

Sporting-Tottenham:

A noter que l’autre rencontre de cet après-midi opposera Tottenham au Sporting Portugal. Les Spurs ont battu l’Olympique de Marseille (0-2) lors de la première journée, tandis que les Portugais ont disposé de Francfort (3-0).

Les compos officielles de Sporting-Tottenham:

Sporting Portugal : Adán; Inácio, Coates, Reis; Pedro Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards, Trincao

Tottenham : Lloris; Emerson, Dier, Romero, Davies, Perisic; Hojbjerg, Bentancur; Richarlison, Kane, Son