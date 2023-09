LDC: «Nous avons les armes pour lutter avec le PSG», entraineur de Dortmund

-Publicité-

L’entraineur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, était ce lundi en conférence de presse, à la veille du match face au PSG en Ligue des champions. Et le coach des BVB assurent que les siens ont les armes pour arracher la victoire face aux Parisiens.

Plongé dans un groupe F relevé, comprenant le Borussia Dortmund, Newcastle et l’AC Milan, le PSG s’apprête à entamer sa quête pour la qualification en huitièmes de finale. Cette quête débute par la réception du BVB au Parc des Princes ce mardi soir. Malgré un début de saison en dents de scie avec trois matchs nuls et une victoire, les Marsupiaux, à travers les paroles de leur entraîneur Edin Terzic, se montrent confiant quant à leur capacité à rivaliser avec les Rouge et Bleu.

« Bien sûr, nous avons analysé ce match. Nous avons remarqué que Nice a très bien joué et a exercé une pression très agressive tout en défendant intelligemment. Le PSG a rencontré de nombreuses difficultés. Naturellement, nous avons également étudié comment nous allons les contrarier. Nous avons des idées et nous savons que nous avons les qualités nécessaires. Cependant, nous sommes conscients que commencer ici à Paris est difficile, mais nous avons les atouts pour relever le défi. Il faudra être aussi agressif que possible et ne pas laisser les espaces ouverts que le PSG pourrait exploiter. Chaque erreur coûtera un but, donc l’équilibre est essentiel pour l’emporter contre le PSG », a expliqué Terzic dans des propos rapportés par Canalsupporters.

En ce qui concerne les comparaisons entre le PSG actuel et celui de la saison précédente, le technicien germano-croate estime que l’équipe française n’a pas vraiment changé, avec des joueurs de qualité à chaque poste: « J’ai analysé cette équipe au cours des dernières semaines, je connais tous les joueurs en face. Mais il est difficile de comparer avec l ‘équipe de l’année dernière. Il y a de nouveaux joueurs qui jouent vraiment bien. Je connais bien Achraf depuis Dortmund, je connais aussi bien Kolo Muani, qui est incroyable. Ce sont de très bons joueurs, avec un excellent entraîneur. »

Le gardien du Borussia, Gregor Kobel, également présent à la conférence de presse, a exprimé son admiration pour l’attaque du PSG: « En tant que gardien, cela va être difficile pour moi demain car ils ont des attaquants incroyables, ils attaquent très rapidement, ce qui peut être dangereux. Je devrais être bien positionné avant chaque tir. »

