LDC: Naples corrige Liverpool, Griezmann sauve l’Atletico, les résultats du mercredi

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce mercredi, comptant pour la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

La première journée des phases de poule de la Ligue des champions s’est achevée ce mercredi avec l’entrée en lice des groupes A, B, C et D. Et la soirée a été prolifique avec pas moins de 25 buts inscrits à travers les pelouses européennes.

Dans le groupe A, Liverpool a subi une humiliation sur le terrain de Naples. Les Partenopei ont en effet battu les Reds sur le score de 4-1 avec un doublé de Piotr Zielinski. Une belle opération des Italiens qui prennent la deuxième place au classement dans cette poule derrière l’Ajax Amsterdam qui a explosé Rangers (4-0) un peu plus tôt dans la soirée.

En déplacement à Londres, l’Olympique de Marseille a subi la foudre des Spurs qui ont disposé des Phocéens sur le score logique de 2-0 signé du brésilien Richarlison. Dans l’autre rencontre de ce groupe D, le Sporting Portugal a écrasé Francfort (3-0) à l’extérieur.

Enfin, dans la poule B, l’Atletico et Bruges se partagent la tête grâce à leurs victoires respectives face à Porto (2-1) et au Bayer Leverkusen (1-0). Annoncés favoris dans cette poule, les Colchoneros ont beaucoup souffert face aux Portugais dans une rencontre qui a finalement désigné son vainqueur au bout de la nuit. Et c’est le club madrilène qui a eu le dernier mot grâce notamment à un but inscrit par Antoine Griezmann en toute fin de match.

Les résultats de la soirée :

Groupe A : Naples 4-1 Liverpool, Ajax Amsterdam 4-0 Rangers

Groupe B : Atletico Madrid 2-1 FC Porto, Bruges 1-0 Bayer Leverkusen

Groupe C : Inter Milan 0-2 Bayern Munich, FC Barcelone 5-1 Viktoria Plzen

Groupe D : Tottenham 0-2 OM, Francfort 0-3 Sporting Portugal