LDC: Mohamed Tidjani et Lewandowski alignés d’entrée, les compos probables de Barça-Plzen

Le Barça et Viktoria Plzen s’affrontent ce mercredi soir au Camp Nou, en première journée du groupe C de la Ligue des champions. Quelle équipe de départ pour les deux formations?

C’est ce qu’on peut appeler une bataille entre David et Goliath, même si en foot et surtout en phase finale de C1, il n’y a vraiment pas de petites équipes. Petit poucet du groupe C, Viktoria Plzen se déplace ce mercredi soir au Camp Nou pour y défier le Barça. Un match comptant pour la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

Deuxième au classement en Liga tchèque, Plzen réalise jusqu’ici un début de saison parfait avec cinq victoires consécutives lors des cinq dernières sorties en championnat. Conduit par l’entraineur Michal Bílek, adepte du jeu direct, l’équipe tchèque est un candidat crédible pour jouer les trouble-fête dans cette poule très relevée.

Pour cette rencontre, Viktoria devrait reconduire l’équipe qui avait battu Qarabag en barrage de C1 avec l’avant-centre Tomáš Chorý à la pointe de l’attaque mais sans l’ailier Petr Pejsa, forfait pour ce match. Avec son physique impressionnant, l’international béninois Mohamed Tidjani devrait également être aligné en défense centrale où il aurait la lourde tâche d’annihiler les velléités offensives des Blaugranas, surtout de Robert Lewandowski.

En face, le FC Barcelone, éliminé dès les phases de groupe la saison dernière, nourrit de grosses ambitions cette année en Ligue des Champions après son mercato XXL. Pour cette opposition, le club culé ne pourra pas compter sur ses deux dernières recrues estivales Alonso et Bellerín. En défense, le jeune tricolore Jules Koundé devrait disputer son tout premier mach européen sous le maillot blaugrana, tout comme Christensen ou encore l’international polonais Robert Lewandowski.

Les compos probables des deux équipes:

Barça : ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen, Baldé – de Jong, Busquets, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Dembélé

Plzen : Stanek – Holik, Hejda, M Tidjani, Jemelka – Kalvach, Bucha – Kopic, Sykora, Mosquera – Chory