LdC: Marseille corrige le Sporting (4-1) et lance sa campagne européenne

Marseille a décroché son premier succès de la phase de groupe de la Ligue des Champions, ce mardi, contre le Sporting Lisbonne (4-1) au Vélodrome. Les Marseillais peuvent encore croire à la qualification en huitièmes de finale.

Tout avait pourtant très mal démarré pour les Phocéens, qui étaient obligés de disputer ce match à huis clos à cause d’une sanction de l’UEFA. Dès la première minute de jeu, le Sporting ouvrait le score grâce à Francisco Trincão. On croyait alors se diriger vers une nouvelle défaite de l’OM, qui avait perdu ses deux premiers matchs dans la compétition, mais Alexis Sanchez sonnait la révolte. Le Chilien profitait d’une grosse erreur du portier espagnol Antonio Adan pour ramener les deux équipes à égalité (1-1, 14e). Dans la foulée, Harit, sur un bon centre de Jonathan Clauss, donnait l’avantage aux français (2-1, 17e).

A la 23e minute, le gardien des Portugais, encore lui, effectuait une sortie hasardeuse et touchait le cuir de la main devant Tavares. L’arbitre ne tremblait pas et sortait le rouge. Marseille ne se plaignait pas et en profitait pour faire le break. Sur un corner botté par Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi battait ses vis à vis et plaçait une belle tête pour signer le troisième (3-1, 28e). Le score n’allait plus évoluer jusqu’en fin de deuxième mi-temps et ce but de Mbemba qui portait la marque à 4-1, 84e.

Grâce à cette belle victoire, l’Olympique de Marseille décroche ses premiers points de la saison en Ligue des champions et peut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. De son côté, le Sporting Lisbonne reste leader du groupe, en attendant le résultat du match entre Tottenham et l’Eintracht Francfort.