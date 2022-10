LdC : l’UEFA inflige une lourde amende au PSG

La commission d’éthique et de discipline de l’UEFA a infligé une amende de 62 250 euros au PSG, pour les agissements des supporters du club français en marge du choc de la première journée de la Ligue des champions contre la Juventus.

Le 6 septembre dernier, le PSG recevait la Juventus au Parc de Princes, à l’occasion de la première journée de phases de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre remportée par les Parisiens sur le score de 2-1. En marge de ce duel, les fans parisiens s’étaient aussi fait remarquer en allumant de nombreux fumigènes à l’entrée des 22 acteurs sur la pelouse.

Des agissements qui n’ont évidemment pas plu à l’UEFA, qui a décidé d’infliger une amende de 62 250 euros aux Rouge et Bleu via sa commission d’éthique et de discipline. Dans le détail, le PSG écope de 34 250 € pour l’utilisation d’engins pyrotechniques, 18 000 € pour blocage des voies de circulation des spectateurs et 10 000 € pour message provocateur. Mais au moins, les tribunes du Parc des Princes ne seront pas fermées pour les prochains matchs du club de la capitale française.

Ce mercredi, le PSG accueille Benfica à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions. Une victoire des Parisiens leur permettrait de prendre un avantage sur les Portugais pour la première place du groupe H. Lors de la rencontre aller, disputée la semaine dernière, les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul (1-1).