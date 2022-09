LDC: Lewandowski titulaire, Mohamed Tidjani sur le banc, les onze entrants de Barça-Viktoria Plzen

Le Barça et le Viktoria Plzen s’affrontent ce mercredi soir (20 h) au Camp Nou dans le cadre de la première journée du groupe C de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Petit poucet du groupe C, Viktoria Plzen se déplace ce mercredi soir au Camp Nou pour y défier le Barça. Un match comptant pour la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Une rencontre déséquilibrée au moins sur le papier avec des Blaugranas avec leurs superstars dont Robert Lewandowski et le club tchèque et ses braves guerriers.

Deuxième au classement en Liga tchèque, Plzen réalise jusqu’ici un début de saison parfait avec cinq victoires consécutives lors des cinq dernières sorties en championnat. Conduit par l’entraineur Michal Bílek, adepte du jeu direct, l’équipe tchèque est un candidat crédible pour jouer les trouble-fête dans cette poule très relevée. En face, le FC Barcelone, éliminé dès les phases de groupe la saison dernière, nourrit de grosses ambitions cette année en Ligue des Champions après son mercato XXL.

Pour cette rencontre, Viktoria Plzen a aligné un système semi-offensif. L’entraineur Michal Bílek a en effet composté un 4-2-3-1 avec Tomáš Chorý à la pointe de l’attaque et le duo Bucha-Kalvach dans l’axe. Convoqué pour ce match, le défenseur béninois, Mohamed Tidjani, est lui, laissé sur le banc.

De son côté, l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a préféré le 4-3-3 classique avec Robert Lewandowski en attaque, soutenu par Ousmane Dembele et Ansu Fati. Recrutés cet été, Jules Kounde et Christensen forment la charnière centrale tandis que l’ivoirien Franck Kessié joue le rôle de milieu offensif.

Les compos officielles de Barça-Viktoria Plzen:

FC Barcelone : ter Stegen – Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Alba – de Jong, Kessié, Pedri – Fati, Lewandowski, Dembélé

Viktoria Plzen : Stanek – Holik, Hejda, Pernica, Jemelka – Kalvach, Bucha – Kopic, Sykora, Mosquera – Chor