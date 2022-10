LdC: Lewandowski sauve le Barça contre l’Inter dans un match fou

Le choc entre le FC Barcelone et l’Inter Milan ce mercredi au Camp Nou, à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions, a accouché d’un match nul spectaculaire (3-3).

Voilà un match nul qui restera gravé dans les mémoires. Si le FC Barcelone et l’Inter Milan ne sont pas arrivés à se départager ce mercredi soir au Camp Nou (match nul 3-3), pour le compte de la quatrième journée de la C1, les deux équipes auront offert un spectacle grandiose surtout en fin de match. A la recherche d’une victoire pour se rassurer dans la course pour les huitièmes de finale, ce sont les Catalans qui ouvraient le score en fin de première mi-temps. A la suite d’un très bon travail de Raphinha, Dembélé battait André Onana sur un centre de Roberto devant le but (1-0, 40e).

Mais, juste au retour des vestiaires, Nicolo Barella remettait les compteurs à zéro (1-1), avant que Lautaro Martinez ne donne l’avantage aux Milanais quelques minutes plus tard (1-2, 63è). Et on se dirigeait tout droit vers une défaite catastrophique pour les Culés, mais Robert Lewandowski permettait aux Espagnols de revenir dans le match à 82è minute de jeu (1-1). Sauf que, juste avant la fin du temps additionnel, les Nerazzurri repassaient devant grâce à Robin Gosens (2-3, 89è).

La défaite, cette fois-ci, consommée pour le Barça? Et bien non. Lewy (92è), encore lui, se muait une nouvelle fois en héros pour sauver le point du match nul pour les siens. Score final: 3-3. Au classement, le FC Barcelone reste troisième (4 pts) du groupe C, derrière l’Inter Milan deuxième (7 pts). Les deux équipes tenteront de décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale lors des deux prochaines journées contre le Bayern Munich (déjà qualifié) et le Viktoria Plzen. Gros avantage pour les Italiens tout de même.