LDC: Lewandowski et Dzeko alignés d’entrée, les compos officielles de Barça-Inter

Xavi Hernandez et Simone Inzaghi ont dévoilé leurs onze entrants pour le match Barça-Inter, ce mercredi (20h GMT+1) au Camp Nou, en Ligue des champions.

C’est sans doute le choc au sommet de cette quatrième journée de Ligue des champions. Le Barça et l’Inter s’affrontent ce mercredi soir au Camp Nou. Un duel au sommet entre les deux locataires du groupe C, en quête du second billet qualificatif pour les huitièmes de finale, le premier étant promis au Bayern Munich qui devrait se l’offrir face à la modeste équipe de Viktoria Plzen de l’international Béninois Mohamed Tidjani.

Battus par les Rossoneri (0-1) la semaine dernière, les Blaugranas se doivent de remporter ce duel pour ne pas compromettre davantage leurs chances de retrouver les phases à élimination directe. « C’est une finale, et nous n’avons pas le droit à l’erreur. Avec l’aide des supporters, nous espérons qu’il y aura une nuit magique. Nous ne devons pas baisser la garde, il y a du talent, il y a un désir de revanche, donc nous devons tout donner pour que la victoire reste ici. J’aimerais être un joueur demain, je préfère être un joueur qu’un entraîneur demain. Pour moi, c’est une très bonne opportunité. Nous sommes motivés et pleins d’espoir« , a admis Xavi Hernandez en conférence de presse d’avant-match.

Avec six points au compteur, les Nerazzurri se rapprocheraient du second tour en cas d’un nouveau succès contre l’équipe catalane. Privé de Romelu Lukaku, Simone Inzaghi a aligné un système à trois défenseurs mais avec un milieu bétonné. Lautaro Martinez et Edin Dzeko sont placés en attaque.

Les compos officielles des deux équipes:

La compo du Barça : Ter Stegen – Roberto, Piqué, Garcia, Alonso – Gavi, Busquets, Pedri – Dembélé, Lewandowski, Raphinha

La compo de l’Inter Milan : Onana – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Martinez