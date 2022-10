LdC: Lewandowski désigne le coupable de la déroute du Barça face à l’Inter

En zone mixte après le nul entre le Barça et l’Inter (3-3) mercredi soir en Ligue des champions, Robert Lewandowski s’en est pris à la défense catalane, responsable selon lui de la nouvelle désillusion des Blaugranas.

Si le choc entre le Barça et l’Inter Milan, disputé mercredi soir, a tenu toutes ses promesses avec un duel palpitant et des rebondissements à ne point en finir, cela n’arrange pas les Blaugranas du point de vue du résultat. Les deux équipes se sont en effet séparées sur le score spectaculaire de 3-3. De quoi compromettre davantage les chances de qualification en huitième de finale des Culés qui n’ont pris que quatre points depuis le début du tournoi.

Une contre-performance qui fait forcément des frustrés chez l’ogre catalan. Auteur d’un doublé, Robert Lewandowski s’est frontalement pris à ses coéquipiers qui ont abandonné les tâches défensives, précipitant ainsi le résultat de la rencontre. « Aujourd’hui (hier, ndlr), nous voulions marquer de quelconque manière, tellement que nous avons oublié ce qui se passait en défense », a déclaré l’international Polonais à la presse espagnole en fin de match.

«Cette Ligue des champions est cruelle avec nous. Mais en deuxième mi-temps, nous avons fait beaucoup d’erreurs. Le premier but est une erreur très claire de la ligne défensive (mauvais alignement de Piqué sur le but de Barella), et nous en avions également parlé», a pour sa part pesté l’entraineur Xavi Hernandez, frustré notamment par l’incroyable erreur de Gerard Piqué sur le but de Barella.