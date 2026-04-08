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LDC: les onze entrants de PSG – Liverpool

Le PSG reçoit Liverpool, ce mercredi soir (20h, GMT+1) au Parc des Princes, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Voici les compositions des deux équipes.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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LDC: les onze entrants de PSG – Liverpool
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Paris SG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Liverpool : Mamardashvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Ekitike, Wirtz.

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