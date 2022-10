LDC: les compositions officielles de Benfica-PSG avec le trio MNM

Le Benfica Lisbonne affronte le PSG ce mercredi soir (20h GMT+1) au stade de la Luz, en troisième journée du groupe H de la Ligue des champions. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.

C’est sans doute l’un des gros chocs de ce mercredi soir en Ligue des champions. Le PSG se déplace au stade de la Luz pour y défier le Benfica Lisbonne. Un match comptant pour la troisième journée du groupe H et qui se tiendra à partir de 20 heures (GMT+1). Co-leaders au classement avec deux victoires en autant de sorties, les deux formations vont tenter de se départager dans ce duel au sommet.

Pour cette opposition, l’entraineur du PSG, Christophe Galtier a aligné son 3-4-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Devant le gardien de but italien se trouve un rideau défensif composé de Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. Dans l’axe, on retrouve Marco Verratti et Vitinha dans les rôles de pivot défensif tandis que Achraf Hakimi et Nuno Mendes assureront les taches de pistons. En attaque, Lionel Messi placé en soutien de Neymar et Kylian Mbappé a pour mission d’alimenter ses coéquipiers en caviars.

En face, Benfica a choisi un système 4-3-2-1 avec David Neres et Rafa Silva sur les ailes et Gonçalo Ramos seul en pointe. Derrière, Alexander Bah, Nicolas Otamendi, Antonio Silva et Alejandro Grimaldo forment l’axe défensive, tandis que les cages sont confiés à Odysséas Vlachodimos.

Les compositions officielles des deux équipes:

Benfica : Vlachodimos – Bah, Otamendi, Silva, Grimaldo – Florentino, Fernandez – Neres, Mario, Rafa – Ramos

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Danilo – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi – Neymar, Mbappé