LDC: les compos officielles du choc Liverpool-Real Madrid

Ce mardi soir, Liverpool et le Real Madrid s’affrontent à Anfield (21h, GMT+1) en huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Le Real Madrid se déplace à Anfield ce mardi (21h, GMT+1), pour affronter Liverpool, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Un choc qui s’annonce palpitant entre deux équipes qui retrouvent peu à peu leur niveau de jeu. Après un mois de janvier mitigé, les Merengue reprennent du poil de la bête en championnat et enchaînent enfin les victoires. La dernière en date, le succès (2-0) à Osasuna samedi soir. Les Madrilènes devront toutefois se méfier des Reds, qui retrouvent aussi des couleurs, avec une victoire convaincante contre Newcastle (2-0) ce weekend.

Pour ce choc, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, est privé de Konaté, Thiago, Diaz et Arthur, tous blessés. Mais le technicien allemand peut compter sur le retour de Virgil Van Dijk dans l’axe de la défense. Le néerlandais est accompagné par Joe Gomez dans la charnière centrale du club de la Mersey. La sensation du moment à Liverpool, Bajcetic, est également titulaire. En attaque, Mohamed Salah est accompagné par Darwin Nunez et la recrue hivernale Cody Gakpo.

Côté madrilène, le coach Carlo Ancelotti, qui fait le déplacement sans Tchouaméni, malade, ni Mendy, blessé, à opté pour son 4-3-3 classique. Thibaut Courtois est aligné dans les buts, alors que Carvajal, Militao, Rüdiger et Alaba forment la défense. Au milieu de terrain, le vétéran Modric est accompagné par les jeunes Valverde et Camavinga. Rodrygo constitue le trio d’attaque avec Benzema et Vinicius Jr.

Les compos officielles

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Bajcetic, Fabinho, Henderson – Salah, Gakpo, Nunez.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba – Valverde, Camavinga, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius.