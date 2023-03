LDC: les affiches des quarts de finale, avec le gros choc Man City-Bayern Munich

Ce vendredi, l’UEFA a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Toutes les affiches de ce tour s’annonce prometteuse, avec en particulier un très gros choc entre Manchester City et le Bayern Munich.

Deux jours après la fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions, tous les regards étaient tournés ce vendredi sur Nyon en Suisse, où l’UEFA a effectué le tirage au sort des quarts de finale de la compétition. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les fans du foot ont été gâtés par des affiches aussi prestigieuses les unes que les autre. Mais, un duel retiendra particulièrement l’attention lors de cette étape de la C1.

En effet, Manchester City et le Bayern Munich vont croiser les crampons pour une place en demi-finale. Une opposition entre deux équipes favorites pour la victoire finale, qui va mettre toute la planète foot en émoi. De son côté, le champion d’Europe en titre, le Real Madrid sera opposé à Chelsea. Les deux clubs se retrouvent après leur confrontation en quarts de finale de la dernière édition, qui a tourné en faveur des Madrilènes.

Dans les autres affiches des quarts de finale de la C1 édition 2023-2023, on aura droit à un choc cent pour cent italien entre le Milan AC et le Napoli. Dans une forme extraordinaire cette saison, et emmenés par leur meilleur buteur Victor Osimhen, les Partenopei partent avec la faveur des pronostics. Enfin, L’Inter Milan sera opposé à Benfica. Les rencontres sont prévues en Avril, les 11/12 pour la manche aller et les 18/19 pour la manche retour.

Les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions

match 1 : Real Madrid – Chelsea

match 2 : Benfica – Inter

match 3 : Manchester City – Bayern Munich

match 4 : AC Milan – Napoli

Le tirage des demies

A noter que les oppositions pour les demi-finales de la compétition ont également été définies par l’UEFA lors du même tirage. Ainsi, le vainqueur du match 4 sera opposé au vainqueur match 2 dans ce dernier carré, tandis que le vainqueur match 1 affrontera le vainqueur du match 3. En gros, on pourrait avoir un choc Real Madrid-Bayern ou Real Madrid-Manchester City en demies.

vainqueur match 4 vs vainqueur match 2

vainqueur match 1 vs vainqueur match 3