LdC: l’entraineur de Leipzig se méfie de Vinicius Jr, avant d’affronter le Real Madrid

En conférence de presse ce mardi, avant le duel contre le Real Madrid en Ligue des champions, l’entraîneur de Leipzig Marco Rose a affiché quelques craintes au sujet de Vinicius Jr.

Ce mercredi, Leipzig se déplace au Santiago Bernabeu pour affronter le Real Madrid, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Balayés par le Shakhtar Donetsk (4-1) la semaine dernière, les Allemands veulent se relancer contre le champion en titre. Pas une mince affaire pour les coéquipiers de Timo Werner, qui auront en face d’eux un certain Vinicius Jr, étincelant depuis le début de saison. D’ailleurs, le coach du RBL Marco Rose se méfie fortement du fantasque brésilien.

« Il était déjà très bon. C’est un jeune joueur, il a poursuivi sa progression et il est décisif. On sait maintenant comment il joue, qu’il cherche la profondeur, qu’il est bon dans les duels. Il est difficile à défendre. C’est un très bon joueur et on va devoir faire attention à lui (…) Il est excellent. Il est bon sur le plan tactique, mais on sait qui nous avons en face, comment il se déplace et oui c’est difficile de le freiner”, a déclaré le technicien allemand en conférence de presse ce lundi.

Toutefois, Marcos Rose estime que son équipe ne devra pas se concentrer uniquement sur Vinicius, car le danger vient de partout au Real Madrid: « C’est quelque chose que nous devons absolument éviter. Pas seulement pour Vinicius parce qu’il y a d’autres joueurs à défendre parce qu’ils ont des qualités très spéciales. Même s’il manque Benzema, il y a d’autres joueurs comme David Alaba. Ce sont les champions d’Europe et il faut profiter de ce match.«

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 20h (GMT+1) ce mercredi au Santiago Bernabeu. Pour rappel, le Real Madrid est sur une série de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues et compte bien poursuivre son sans-faute depuis le début de la saison.