LdC: Leipzig lance sa campagne contre le Celtic, Salzbourg dompte Zagreb

La troisième journée de la Ligue des champions se poursuivait ce mercredi, avec les rencontres de l’après-midi. Leipzig s’est imposé à domicile contre le Celtic (3-1). De son côté, le RB Salzbourg est venu à bout du Dinamo Zagreb (1-0).

Suite et fin de la troisième journée de groupes de la Ligue des champions ce mercredi. Et comme d’habitude, deux rencontres étaient programmées à 17h 45 (GMT+1). Dans le groupe F, celui du Real Madrid, le RB Salzbourg accueillait le Celtic dans son antre. Déchaînés, les Allemands se sont imposés sur le score de (3-1) pour décrocher leurs premiers points de la compétition.

La rencontre débutait pourtant mal pour le club de Bundesliga, qui perdait son gardien de but Peter Gulacsi dans les premières minutes de jeu. Mais Christopher Nkunku veillait au grain et ouvrait le score à la 27è, après avoir vu la VAR refusée sa réalisation quelques minutes plus tôt. La mi-temps surprenait les deux équipes sur cette petite différence. Juste au retour des vestiaires, le Celtic égalisait par l’intermédiaire de Jota (1-1, 47è). C’est finalement un doublé de André Silav (65è et 77è) qui permettait aux Allemands de prendre l’avantage dans la rencontre. Score final 3-1.

Grâce à cette victoire, sa première dans cette campagne de Ligue de champions, Leipzig double son adversaire du jour au classement et passe à la 3e place. Dans l’autre match de l’après-midi, le RB Salzbourg recevait le Dinamo Zagreb et a dû attendre la 71e minute pour obtenir un penalty, transformé par Okafor. Cette victoire 1-0 permet aux Autrichiens d’être premiers de leur groupe, en attendant le résultat de l’autre match du groupe entre Chelsea et l’AC Milan.