LdC: Le Real dompte Leipzig, Man City renverse Dortmund, tous les résultats du mercredi

La deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions s’achevait ce mercredi soir avec plusieurs rencontres au programme. Découvrez tous les résultats de la soirée.

Dans le groupe A, Le Napoli est aller s’imposer sur la pelouse des Rangers (0-3). Politano (sp 68e), Raspadori (85e), Ndombele (90+1e) ont inscrit les trois buts de la rencontre. Les Napolitains ont confirmé leur écrasante victoire contre Liverpool (4-1) lors de la première journée et prennent seuls la tête de leur poule. Hier, les Reds avaient battu l’Ajax (2-1) grâce à un but de Joël Matip en toute fin de match.

Dans le groupe E, Graham Potter effectuait ses débuts sur le banc de Chelsea contre le RB Salzbourg. Après une première mi-temps sans but, Ryan Sterling ouvrait le score pour les Blues à la 48è. Les Londoniens croyaient alors avoir fait le plus dur, mais Okafor égalisait pour les Autrichiens à la 75è. Le match prenait fin sur ce score nul d’un but partout. Début poussif donc pour Potter, qui voit ses hommes garder la dernière place de la poule. Plus tôt dans la journée, le Milan AC s’est imposé (3-1) contre Zagreb, pour prendre la tête du groupe.

Le champion en titre, le Real Madrid, recevait de son côté Leipzig pour son premier match de la saison en C1 au Santiago Bernabeu. Bousculés lors de la première période, les hommes de Carlo Ancelotti vont plier la rencontre en fin de deuxième période. Valverde (80è), sur une passe de Vinicius, et Marco Asensio (91è) donnaient la victoire à la Maison Blanche. Le Real enchaîne ainsi un huitième succès consécutif toutes compétitions confondues depuis le début du nouvel exercice. Dans ce même groupe F, le Celtic et le Shakhtar se sont neutralisés (1-1), pendant la première partie de soirée.

Manchester City et le PSG assurent, la Juventus chute encore

Dans le groupe G, Manchester City renversait le Borussia Dortmund, qui avait pourtant ouvert le score grâce à Bellingham (0-1). Finalement, des buts de Stones (1-1) et de Erling Haaland (2-1) permettaient aux Skyblues de décrocher la victoire pour prendre seuls la première place de la poule. Les deux autres clubs de ce groupe, le FC Séville et Copenhague, se sont quittés bons amis (0-0).

Enfin, dans la poule H, le PSG s’est imposé en Israël contre le Maccabi Haïfa. Les locaux avaient ouvert le score grâce à T. Chery (24è), avant que Lionel Messi n’égalise (37è). Lors du deuxième acte, Kylian Mbappé (69è) puis Neymar (88è) ont assuré le succès du club français qui domine totalement cette poule.

Dans le même groupe, la Juventus s’est une nouvelle fois inclinée, cette fois-ci, à domicile contre le Benfica (1-2). Après avoir ouvert le score à la 4è minute par Milik, les Italiens concédaient l’égalisation sur un penalty transformé par J. Mario (sp 44e). En seconde période, David Neres (55e) tuait le match. Les Turinois enchaînent une deuxième défaite consécutive en C1 cette saison.