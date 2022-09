LdC: le PSG s’offre la Juventus, le Real Madrid surclasse le Celtic, Man City corrige Séville

La première journée de la Ligue des champions se poursuivait ce mardi soir, avec plusieurs rencontres au programme. À domicile, le PSG s’est défait de la Juventus (2-1), tandis que le champion en titre le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse du Celtic (0-3). De son côté, Manchester City a largement surclassé le FC Séville (0-4).

C’était le choc de cette première journée de la Ligue des champions et il a offert du spectacle. A domicile, le PSG a réussi à l’emporter contre la Juventus (2-1). Les Parisiens ouvraient rapidement le score grâce à l’inévitable Kylian Mbappé. A la 5è minute, le natif de Bondy reprenait de volée une louche géniale de Neymar pour battre le gardien adverse (1-0). Quelques minutes plus tard, l’ancien Monégasque s’offrait le doublé sur une passe décisive d’Achraf Hakimi (2-0). Les deux équipes retournaient au vestiaire sur ce score.

En seconde période, les Parisiens auraient pu inscrire un troisième but, mais Neymar butait sur le gardien turinois (48e). Contre toute attente et au plus fort de la domination parisienne, la Juventus revenait au score après une sortie totalement ratée de Donnarruma qui profitait à McKennie qui prenait le dessus de la tête sur la défense parisienne pour marquer dans le but vide (53e). La Vieille Dame était d’ailleurs tout proche de revenir au score en fin de match, mais Donnarumma sauvait les siens d’une belle parade (81e). Score final 2-1.

Avec cette victoire le PSG prend la deuxième place du groupe du D derrière le Benfica. Les Portugais qui recevaient le Maccabi Haïfa, se sont imposés sur le score de 2-0. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits en deuxième mi-temps, d’abord par Rafa Silva (49è) puis par Alejandro Grimaldo (54è). Un succès qui permet au club Lisboète de prendre donc la première place de sa poule grâce à une meilleure différence de but.

Le Real Madrid débute parfaitement, mais perd Benzema

Le champion en titre, le Real Madrid, effectuait également ses débuts en C1 ce mardi dans le groupe F. Tombé sur une équipe joueuse, les Merengues ont connu une première période plutôt compliquée. D’ailleurs, Karim Benzema quittait ses coéquipiers à l’heure de jeu, à cause d’une blessure, remplacé par Eden Hazard. À la mi-temps, le score était nul et vierge entre les deux équipes.

Lors du second acte, les protégés de Carlo Ancelotti décidaient de passer la vitesse supérieure. Après un long centre de Valverde depuis le côté droit, Vinicius Junior arrivait en force côté opposé et expédiait le cuir au fond d’un joli plat du pied (0-1, 56e), pour l’ouverture du score. Quelques minutes plus tard, Luka Modric signait le 2-0 sur un beau service d’Eden Hazard. Le Belge parachevait le succès des siens à la 77è sur un centre en retrait de Carvajal (3-0).

Avec cette victoire logique, le Real Madrid partage la tête de son groupe avec le Shakhtar Donetsk qui s’est imposé sur la pelouse de Leipzig (1-4). Shved avec un doublé (16è et 58è), Mudryk (76è) et Lassina Traoré (85è) ont marqué les buts des Ukrainiens. Mohamed Simakan a marqué l’unique but des Allemands.

Haaland encore en feu

De son côté, Manchester City se déplaçait en Espagne pour affronter un FC Séville en crise. Et la différence de niveau a été très nette entre les deux équipes. Porté par un Erling Haaland auteur d’un doublé (20è, 67è) les Anglais se sont imposés sur le score sans appel de 4-0. Phil Foden (58è) et Ruben Dias, en toute fin de partie, ont inscrit les autres buts de la rencontre. Une victoire qui permet aux Sky blues de prendre la première place de leur groupe, devant Dortmund qui s’est imposé plus tôt dans la soirée contre Copenhague (3-0).

Enfin, le Milan AC a été tenu en échec sur le terrain du RB Salzbourg. Les Italiens ont concédé l’ouverture du score par Noah Okafor (1-0, 28è) avant d’égaliser en fin de première mi-temps grâce à Saelemaekers sur une passe décisive de Rafael Leao (1-1, 40è). La première rencontre de ce groupe E avait vu le Dinamo Zagreb l’emporter contre Chelsea (1-0). Les Blues sont derniers de la poule, tandis que les Croates occupent le fauteuil de leader.