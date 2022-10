LdC : le groupe du Real Madrid pour affronter le Shakhtar, avec Benzema

Le Real Madrid a dévoilé ce dimanche sa liste des joueurs retenus pour affronter le Shakhtar Donetsk, à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions. Karim Benzema effectue son retour avec le groupe.

Auteur de trois victoires en autant de sorties en Ligue des champions, le Real Madrid peut dès mardi valider sa qualification pour les huitièmes de finale, en cas de succès contre le Shakhtar à l’occasion de la quatrième journée de C1. A quelques jours de cette rencontre cruciale, Carlo Ancelotti a rendu public sa liste de joueurs retenus pour disputer la rencontre.

Mis au repos en Liga ce samedi, le capitaine Karim Benzema fait partie des convoqués. Il devrait retrouver sa place de titulaire contre les ukrainiens. Annoncé incertain après être sorti contre Getafe (victoire 1-0), Eder Militao est bel et bien dans le groupe. Pour le reste, c’est du classique avec les cadres tels que Vincius Jr, Rodrygo Luka Modric ou encore Toni Kroos.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Lunin, Luis López et Cañizares.

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger et F. Mendy.

Milieux de terrain : Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Lucas V. et Tchouameni.

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.