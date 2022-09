LdC: le groupe du PSG pour le déplacement à Haïfa

Ce mercredi, le PSG se déplace sur la poule du Maccabi Haïfa (20h, GMT+1), pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions. L’entraîneur Christophe Galtier a retenu 21 joueurs pour l’occasion.

Après un succès probant (2-1) au Parc des Princes contre la Juventus, lors de la première journée, le PSG se déplace ce mercredi en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. Une rencontre largement à la portée des Français. Toutefois, l’entraîneur parisien Christophe Galtier reste prudent:

« Je parle à mes joueurs de la qualité de l’adversaire et de l’intensité qu’il risque d’y avoir. Le fait que Paris a déjà perdu contre le Maccabi Haïfa (en 1998) ? Je n’en parlerai pas aux joueurs car les clubs ont évolué. Mes joueurs sont formatés pour jouer cette compétition et ils sont tous concentrés sur ce qu’ils ont à faire dans ce genre de rendez-vous. On va jouer face à un adversaire difficile », a déclaré l’ancien coach de Lille en conférence de presse.

Pour ce match, Galtier a fait appel à 21 joueurs. Blessés, Presnel Kimpembe, Keylor Navas et Renato Sanches sont absents. Pour le reste, c’est du classique avec le trio Neymar-Messi-Mbappé, qui sera bien du voyage. A noter la présence une nouvelle fois de Sergio Ramos, qui semble avoir dit adieu à ses problèmes physiques cette saison.

Le groupe du PSG

Donnarumma, Sergio Rico, Letellier, Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, El Chadaille Bitshiabu, Danilo Pereira, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery, Carlos Soler, Pablo Sarabia, Mbappé, Neymar Jr, Messi, Ekitike.

🆗🗒️ Le groupe pour le déplacement à Haïfa #MACPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2022