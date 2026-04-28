LDC: le groupe du PSG pour affronter le Bayern Munich

À la veille du choc face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain enregistre le retour précieux de Vitinha. Avec un effectif presque au complet, Luis Enrique dispose de toutes ses forces pour aborder cette demi-finale de Ligue des champions avec ambition.

Le moment approche pour le Paris Saint-Germain. À quelques heures de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, le club de la capitale a dévoilé un bulletin médical des plus rassurants. Longtemps handicapé par une infirmerie bien remplie, Paris retrouve enfin des couleurs. À l’exception de Ndjantou, forfait pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour ce rendez-vous européen capital.

La principale satisfaction concerne le retour de Vitinha. Pièce maîtresse de l’entrejeu parisien, le milieu portugais avait été contraint de quitter ses partenaires après un choc face à Olympique Lyonnais. Son retour intervient au meilleur moment, alors que le PSG s’apprête à disputer l’un des matches les plus importants de sa saison.

Avec un effectif presque au complet et ses cadres disponibles, le club parisien aborde cette confrontation avec ambition. Tous les ingrédients semblent réunis pour espérer faire la différence face à un adversaire de très haut niveau. Au Parc des Princes, l’heure est venue pour Paris de confirmer ses ambitions européennes.

Le groupe du PSG:





