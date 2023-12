LDC: le groupe du PSG face à Dortmund avec Mbappé

-Publicité-

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé ce mardi sa liste des joueurs retenus pour le match face au Borussia Dortmund (mercredi), à l’occasion de la 6è journée de phase de groupe de Ligue des champions.

Le PSG joue ce mercredi sa survie en Ligue des champions. Les Parisiens affrontent le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Deuxièmes de la poule F mais menacés par Newcastle et l’AC Milan, les Parisiens doivent prendre les trois points de cette rencontre pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale et prendre également la tête du groupe. Une mission dans les cordes des champions de France qui ont déjà battu l’équipe adverse à l’aller.

Et pour ce dernier round, l’entraineur Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs. Outre les blessés de longues dates, pas d’absence majeure dans ce groupe, avec Marquinhos et Warren Zaïre-Emery appelés. Achraf Hakimi, Marco Asensio et Kylian Mbappé sont également bien là.

La liste du PSG face au BVB: