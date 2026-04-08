LDC: le groupe du Barça pour le choc contre l’Atlético Madrid

Avec Rashford, Yamal et Lewandowski en attaque, le FC Barcelone affiche ses ambitions face à l’Atlético de Madrid en quart de finale aller de Ligue des champions.

La composition du FC Barcelone pour affronter l’Atlético de Madrid, ce soir en quart de finale aller de la Ligue des champions a été dévoilée. L’entraîneur barcelonais Hansi Flick a opté pour un secteur offensif ambitieux, avec Marcus Rashford, Lamine Yamal et Robert Lewandowski en fers de lance.

Au milieu de terrain, le technicien allemand fait confiance au trio Gavi, Pedri et Dani Olmo, tandis que la défense s’articule notamment autour de Pau Cubarsí, Ronald Araújo et Gerard Martín. Les Blaugrana abordent ce rendez-vous avec confiance après leur succès face aux Colchoneros en Liga le week-end dernier.

Le groupe du FC Barcelone:

Gardiens : Joan García, Wojciech Szczęsny, Kochen.

Défenseurs : João Cancelo, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Cortés, Xavi Espart.

Milieux de terrain : Gavi, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Marc Casadó, Tommy.

Attaquants : Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Roony, Marcus Rashford.



