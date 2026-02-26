LDC: le classement des buteurs avant les huitièmes de finale

Avec 13 réalisations en huit matches, l’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, survole le classement des buteurs de la Ligue des champions de l’UEFA avant les huitièmes de finale.

Avec 13 réalisations en huit matches, l’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, survole le classement des buteurs de la Ligue des champions de l’UEFA avant les huitièmes de finale.

L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, domine actuellement le classement des buteurs de la Ligue des champions de l’UEFA cette saison. Le capitaine de l’équipe de France totalise déjà 13 réalisations en seulement huit apparitions sous le maillot madrilène.

Il possède trois longueurs d’avance sur Anthony Gordon, l’ailier de Newcastle United, qui occupe la deuxième place. Derrière l’international anglais figurent Harry Kane (Bayern Munich), Erling Haaland (Manchester City) et Victor Osimhen (Galatasaray).

Meilleurs buteurs avant les huitièmes de finale :

13 buts : Kylian Mbappé (Real Madrid)

10 buts : Anthony Gordon (Newcastle United)

8 buts : Harry Kane (Bayern Munich)

7 buts : Erling Haaland (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray)

6 buts : Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Gabriel Martinelli (Arsenal FC).