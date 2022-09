LDC: le Bayern punit le Barça, Liverpool sauvé par ses Africains, tous les résultats du mardi

Découvrez tous les résultats des rencontres disputées ce mardi, comptant pour la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

La Ligue des champions était à l’honneur ce mardi avec les rencontres de la deuxième journée des phases de groupe. Pas moins de sept matches ont été disputées à travers les pelouses européennes. A Anfield, Liverpool a arraché sa première victoire dans le groupe A face à l’Ajax.

Maltraités par Naples en première journée, les Reds ont relancé leur campagne grâce à leur bon résultat de ce soir face aux Néerlandais (2-1). Mohamed Salah et le Camerounais Joel Matip sont les buteurs de cette victoire du club de la Mersey qui reprend provisoirement la deuxième place dans la poule A en attendant le déplacement de Naples sur la pelouse de Glasgow Rangers, mercredi.

A l’Allianz Arena, le Bayern Munich a pris le dessus sur le Barça pour leur première face à face de la saison. Renversant face à des Blaugranas en manque de réussite surtout en première période, les Bavarois se sont imposés sur le score de 2-0 avec des buts de de Lucas Hernandez (50è) et Leroy Sané (54e). Un peu plus tôt, l’Inter Milan s’est relancé sur le terrain de Plzen (2-0). Au classement dans la poule C, le Bayern est leader devant le Barça et l’Inter Millan. Avec deux défaites en autant de sorties, Viktoria Plzen ferme la marche avec zéro point.

Dans la poule D, l’Olympique de Marseille a essuyé sa deuxième défaite consécutive cette fois-ci contre l’Eintracht Francfort (0-1). Tottenham a également mordu la poussière sur le terrain du Sporting, seul en tête (0-2). Enfin dans le groupe B, Bruges a réalisé une belle opération sur la pelouse du FC Porto en allant s’imposer sur le score de 4-0. Gros revers de son côté pour l’Atletico Madrid qui a chuté en déplacement chez les Allemands du Bayer Leverkusen (0-2).

Les résultats de la soirée :

Groupe A : Liverpool 2-1 Ajax, (Glasgow Rangers – Naples a été reporté à mercredi)

Groupe B : Leverkusen 2-0 Atletico Madrid, Porto 0-4 Bruges

Groupe C : Plzen 0-2 Inter Milan, Bayern Munich 2-0 FC Barcelone

Groupe D : Sporting CP 2-0 Tottenham, MARSEILLE 0-1 Francfort