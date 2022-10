LdC: le Bayern Munich écrase le Viktoria Plzen (5-0), Sadio Mané buteur

Le Bayern Munich s’est facilement imposé contre le Viktoria Plzen (5-0) devant son public ce mardi, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des champions. Les Bavarois font un grand pas vers les huitièmes de finale.

La Ligue des champions était de retour ce mardi, avec les premières rencontres de l’après-midi. Dans le groupe C, le Bayern Munich recevait le petit poucet, le Viktoria Plzen, pour tenter de creuser l’écart avec ses poursuivants, le FC Barcelone et l’Inter Milan, qui s’affronte ce soir à 20h (GMT+1). Les Bavarois se sont imposés facilement sur le score de 5-0. D’ailleurs, la différence était déjà faite dans les 20 premières minutes.

En effet, dès la 7è minute, Leroy Sané trompait le gardien adverse d’une frappe limpide pour l’ouverture du score. Dans la foulée, Serge Gnabry faisait le break. A la conclusion d’un superbe mouvement collectif, l’international allemand inscrivait le but du 2-0. Quelques minutes plus tard, c’est Sadio Mané qui s’illustrait. Le champion d’Afrique y allait de son petit numéro solo dans la surface des visiteurs avant de battre le gardien (3-0, 21è). L’addition aurait pu être plus salé lors de ce premier acte, mais le but de Jamel Musiala, peu après la demi-heure de jeu, a été refusé par la VAR. Les deux équipes rentraient au vestiaire sur cette différence de 3 buts au tableau d’affichage.

En début de seconde période, le Bayern, insatiable, alourdissait le score. A la suite d’une passe de Sadio Mané dans la profondeur, Leroy Sané s’offrait le doublé (50e, 4-0). A l’heure de jeu, Eric Choupo-Moting, rentré au début de la deuxième période à la place Musiala, profitait d’une passe de Leon Goretzka pour participer à la fête (59e, 5-0). La rencontre prenait fin sur ce lourd score. Grâce à cette troisième victoire en autant de rencontres, le Bayern domine totalement le groupe C avec neuf points, mais aussi neuf buts et trois cleans sheets. Le Viktoria Plzen est bon dernier.