LdC: le Barça va porter plainte contre l’arbitrage, après la défaite contre l’Inter

Selon les informations de AS ce mercredi matin, le FC Barcelone va déposer une plainte auprès de l’UEFA contre l’arbitrage, après la défaite contre l’Inter Milan (1-0) en Ligue des champions.

Ce mardi, le FC Barcelone a enchaîné une deuxième défaite consécutive en phase de groupes de la Ligue des champions. En déplacement au Giuseppe Meazza pour affronter l’Inter Milan, lors de la troisième journée de C1, les Catalans se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0). Au cours de ce choc, le leader actuel de la Liga s’est senti lésé par plusieurs faits de jeu. D’abord, la VAR a refusé le but égalisateur de Pedri (69è) pour une main d’Ansu Fati en amont de l’action. Autre choix de l’arbitrage qui a fait polémique, celui de ne pas avoir accordé un pénalty au FC Barcelone suite à une main assez évidente de Denzel Dumfries dans la surface dans le temps additionnel (90e+2).

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur des Culés, Xavi Hernandez a crié au vol: «Je suis fâché. Je suis énervé à cause de la situation qu’on a vécue, c’est une injustice. J’ai dit hier (lundi) que les arbitres devaient parler, s’expliquer, parce qu’on ne comprend rien». Et ce mercredi matin, AS nous apprend que les dirigeants blaugranas vont déposer une plainte auprès de l’UEFA, mettant notamment en cause Pol van Boekel, arbitre assigné à la VAR, estimant que la Vidéo n’a pas bien joué son rôle. Les services juridiques du club espagnol vont, images à l’appui, démontrer que ces choix sont injustes et pénalisent le Barça. Ils souhaitent également que Mr Van Boekel n’arbitre plus jamais le FCB, que ce soit sur le terrain ou au niveau de la VAR.

Les joueurs également en colère

Un sentiment d’injustice et de vol au sein du FC Barcelone partagé également par les joueurs qui ont disputé la rencontre contre l’Inter Milan. « Ce qui s’est passé avec l’arbitre était incompréhensible. Nous attendrons le match retour à Barcelone. Avec le soutien de nos supporters, ce sera une autre histoire. La main supposée sur le but que nous avons marqué est exactement la même que la main sur le penalty qui n’a pas été donné », a expliqué Sergi Roberto face à la presse.

Eric Garcia, lui, a commenté : « Le résultat est décevant. Le but fait mal. Plus tard en deuxième mi-temps, je ne comprends pas exactement pourquoi le but de Pedri a été annulé. Ils nous expliquent que si un joueur touche avec la main de involontairement et qu’un autre marque, c’est un but. Et il s’avère que non. C’est quelque chose qu’ils doivent clarifier. Je ne sais pas pour Dumfries, je suis loin et il y a des gens qui disent qu’il y a une main. »