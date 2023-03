LDC: l’arbitre de Real Madrid-Liverpool décrié en Espagne

Felix Zwayer a été choisi pour arbitrer le huitième de finale retour de la Ligue de champions entre le Real Madrid et Liverpool ce mercredi (21h, GMT+1). Un choix qui n’est pas du goût des médias espagnols, notamment de AS.

Après sa large victoire, il y a trois semaines, sur la pelouse de Liverpool (2-5), le Real Madrid reçoit les Reds ce mercredi à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles. Avec une avance conséquente de trois buts, les madrilènes n’auront plus qu’à terminer le travail devant leur public du Santiago Bernabeu. Mais, à la veille de ce choc, c’est l’homme désigné pour arbitrer la partie qui retient l’attention en Espagne.

En effet, les médias espagnols, dont AS, doutent de la fiabilité de Mr Felix Zwayer. Et pour cause, l’Allemand a été suspendu pendant six mois en 2005 dans le cadre d’une affaire de matches truqués en deuxième division.

“A cette époque, l’arbitre principal était aujourd’hui l’assistant d’un autre arbitre, Robert Hoyzer, et bien qu’il se soit rendu en première instance à la Fédération allemande pour témoigner contre Hoyzer, son implication dans une partie des faits a finalement été prouvée. Hoyzer a été condamné à une peine de prison et banni à vie du football allemand pour une infraction de trucage de matchs, et Zwayer, qui a reçu un pot-de-vin de 300 € de Hoyzer pour l’aider à atteindre certains résultats, a été puni d’une interdiction de six mois”, explique AS dans ses colonnes ce lundi.

Une méfiance qui est surtout accrue par le fait que le football espagnol traverse actuellement le scandale Negreira, dans lequel le FC Barcelone (ainsi que quatre de ses anciens dirigeants) est poursuivi pour corruption d’arbitre. Autant dire que Mr Felix Zwayer aura les yeux rivés sur lui durant le choc Real Madrid-Liverpool de ce mercredi, et qu’il devra livrer sa meilleure performance.