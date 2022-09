LdC: l’Ajax corrige les Rangers, le Sporting surclasse Francfort

L’Ajax a balayé les Rangers ce mercredi, pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. De son côté, le Sporting Lisbonne est allé s’imposer (0-3) sur le terrain de L’Eintracht Francfort.

La première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions se poursuivait ce mercredi, avec deux rencontres programmées en première partie de soirée. Dans le groupe A, l’Ajax recevait les Rangers pour un duel équilibré sur le papier. Mais le match a tourné a la correctionnelle, avec des néerlandais qui se sont imposés sur le score sans appel de 4-0.

Sur un corner tiré par Berghuis, Edson Alvarez plaçait une tête parfaite et puissante depuis la ligne des six mètres pour ouvrir le score et concrétisé la domination des siens (1-0, 17e). Quelques minutes plus tard, Berghuis doublait la mise à la demi-heure de jeu pour le break, sur une frappe déviée par Sands (2-0, 32è). Dans la foulée, les locaux inscrivaient un troisième but grâce à Kudus qui enchaînait une jolie action individuelle côté gauche avant de décrocher une frappe qui laissait McLaughlin impuissant (3-0, 33e). A la pause, le match était plié.

Au retour des vestiaires, les néerlandais ont mis le pied sur le ballon, et Steven Bergwijn se mêlait lui à la fête en fin de partie en signant le quatrième but de la rencontre après un joli crochet sur le portier adverse (4-0, 80e). Avec ce succès, l’Ajax lance idéalement sa campagne en C1 et prend provisoirement la tête de son groupe.

Le Sporting trop fort pour Francfort

Dans l’autre rencontre, le Sporting Lisbonne se déplaçait sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, qui connaît un début d’exercice compliqué, dans le groupe D. Et les allemands n’ont pas pu se relever contre les portugais et ont concédé une défaite cinglante (0-3). Après une première mi-temps sans buts, les visiteurs frappaient juste après l’heure de jeu grâce à Marcus Edwards sur une passe décisive de Morita (0-1, 65è). Dans la foulée, le Sporting faisait le break par l’intermédiaire de Trincao (0-2, 67è).

Dans les 10 dernières minutes, Nuno Santos inscrivait un dernier but pour valider le succès des siens. Les Lusitaniens débutent la Ligue des Champions de la meilleure des manières dans un groupe très indécis. Ils prennent au passage la tête de la poule, en attendant le résultat de la confrontation entre Tottenham et Marseille.