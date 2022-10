LDC: la doléance de Julio César à André Onana avant Barça-Inter

L’ancienne légende de l’Inter Milan, Julio César, a demandé au gardien de but des Nerazzurri, André Onana, de se surpasser ce soir au Camp Nou, lors du match face au Barça en Ligue des champions.

Impérial dans ses cages, Julio César a été l’un des grands artisans du triplé réalisé par l’Inter Milan lors de la saison 2009-2010. Sur le chemin vers le sacre, l’ancien international brésilien et son équipe avaient écarté le Barça de Pep Guardiola en demi-finale. Victorieux à San Siro (3-1), les Milanais s’étaient qualifiés pour la finale malgré une défaite 1-0 au retour. Titulaire pour l’occasion, Julio César avait réalisé un grand match, réussissant au passage un arrêt incroyable sur Lionel Messi.

« Je ne sais pas si c’était le meilleur, mais c’est sûrement le plus connu et le plus important. Tout le monde s’en souvient. Aujourd’hui encore, les gens me demandent comment j’ai réussi à le faire », se souvient-il dans les colonnes de La Gazzetta Dello Sport.

Et maintenant, l’histoire pourrait se répéter avec les Nerazzurri qui se déplacent ce mercredi soir sur la pelouse du Barça, dans le cadre de la quatrième journée du groupe C en Ligue des champions. Une rencontre décisive pour les deux formations en quête du second billet qualificatif pour les huitièmes de finale, le premier étant réservé au Bayern Munich qui pourrait se l’offrir ce soir face aux Tchèques de Viktoria Plzen du béninois Mohamed Tidjani.

Doublure de Samir Handanovic à ses débuts à l’Inter, André Onana, titulaire face aux Blaugranas la semaine dernière, devrait être reconduit pour ce match retour. Et déjà, le portier camerounais a le soutien de l’ancienne gloire milanaise. Le Brésilien aimerait même que le Lion de la Téranga fasse un autre arrêt impressionnant pour les Nerazzurri. « C’est un match tellement important qu’il n’a pas besoin de conseils. Il a grandi à Barcelone, il aura donc une motivation supplémentaire. Il était une fois, leur menace n°1 était Leo Messi ; maintenant c’est Robert Lewandowski. J’aimerais que Onana fasse un autre grand arrêt », a souhaité l’ex star auriverde.

Intervista a Julio Cesar: "Vi racconto la notte di Barcellona. Io dissi no a Messi, ora tocca a Onana" #UCL #BarçaInter https://t.co/jAlSgDtOOt — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 11, 2022