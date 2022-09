LDC: « je suis en colère (…) nous aurions dû gagner » contre le Bayern », Xavi après la défaite du Barça

Au micro de Movistar, Xavi Hernandez a commenté la défaite du Barça face au Bayern Munich (0-2) ce mardi soir en Ligue des champions. Et pour l’entraineur catalan, les Blaugranas méritaient de remporter la victoire.

Bête noire des Blaugranas, le Bayern Munich a une nouvelle fois encore battu le Barça. Les Blaugranas se sont en effet inclinés face aux Bavarois ce mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des champions. Dans un match disputé à l’Allianz Arena, les Catalans ont courbé l’échine sur le score de 2-0. Lucas Hernandez et Leroy Sané sont les buteurs de cette victoire des Munichois.

Mais la victoire aurait pu avoir une couleur catalane. En effet, dominateurs en première période, les visiteurs se sont procurés les meilleurs occasions sans jamais réussir à concrétiser. Robert Lewandowski, Pedri ou encore Raphinha ont tous passé à côté de l’ouverture du score. Des ratées payées caches par l’équipe espagnole qui rentre à la maison sans les trois points. De quoi agacer Xavi Hernandez qui a fustigé le manque d’efficacité de ses poulains.

« La différence entre nous et le Bayern, c’est qu’eux, ils ne pardonnent pas devant le but. Le résultat n’est pas le reflet de tout le match. Mais c’est la Ligue des champions. Si vous manquez des occasions, vous finirez par payer cela. Je suis en colère parce que nous aurions dû gagner », a confié le technicien espagnol au micro de Movistar en zone mixte après la rencontre.

« Nous avons eu 6 ou 7 occasions franches de marquer. La première mi-temps était la nôtre. Nous avons fait assez, non seulement pour faire match nul, mais nous aurions dû gagner. Nous allons apprendre de nos erreurs et continuer à travailler dur. On peut dire que le Bayern a déjà une équipe construite. Nous sommes en construction, seulement au début de notre voyage », a-t-il ajouté.

Au classement dans la poule C, le Bayern est leader devant le Barça et l’Inter Millan qui a pris trois précieux points en déplacement sur la pelouse du Viktoria Plzen (2-0). Avec deux défaites en autant de sorties, Plzen ferme lui la marche avec zéro point.