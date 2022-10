LdC: Javier Tebas réagit à la débâcle des clubs espagnols

Un seul club espagnol, le Real Madrid, disputera les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans une interview accordée à Marca, le président de la Liga, Javier Tebas, ne s’alarme pourtant pas.

Après avoir dominé l’Europe pendant des années, le football espagnol est dans le dur depuis quelques saisons. Et la phase de groupes de l’édition en cours de la Ligue des champions vient encore de le prouver. Alors qu’ils étaient quatre engagés dans la compétition au départ, le Real Madrid est le seul club de Liga à avoir réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Les autres représentants du pays ibériques, notamment le FC Barcelone, l’Atletico Madrid et le FC Séville n’ont pu composter leur ticket pour le tour suivant et se contenteront de la Ligue Europa.

Si la presse européenne, celle espagnole en particulier, y voit la une dégringolade du football dans le pays ibérique, le président de la Liga, Javier Tebas a lui calmer le jeu. Pour lui, il ne faut pas oublier toutes les choses accomplies par les équipes espagnoles ces dernières années sur la scène européenne.

«Il y a six mois, nous avions deux demi-finalistes en Ligue des champions, et en six mois nous ne sommes pas passés du statut de meilleur championnat à celui de championnat désastreux, loin de là. C’est vrai que c’est une déception, évidemment. Mais quand il faut analyser la situation, il faut revoir l’histoire. Si cela nous arrive cinq années de suite…

On reste sur une campagne avec deux demi-finalistes (Real Madrid, Villarreal, ndlr), le Ballon d’Or (Benzema), le Golden Boy (Gavi)… Nous n’avons pas tellement changé. Il faut évaluer les dernières années. Au XXIe siècle, la Liga a remporté 34 titres, la Premier League 13 titres, le championnat de France aucun, la Bundesliga trois ou quatre. Les dix dernières saisons, 60% des titres européens ont été espagnols. Pas d’alarmisme», a déclaré Javier Tebas dans les colonnes de Marca.

Des propos qui relativise la débâcle de l’Atletico Madrid, du FC Barcelone et de Séville cette saison en Ligue des champions, néanmoins les contre performances de ces trois équipes auront une grave incidence sur l’indice UEFA de l’Espagne. Le pays ibérique (deuxième) voit l’Allemagne (troisième) combler petit à petit son écart.