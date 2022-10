LDC: Griezmann et Felix titulaires, les onze entrants de Atletico – Bruges

L’Atletico Madrid et le Club Bruges s’affrontent ce mercredi (17h45 GMT+1) au Civitas Metropolitano, dans le cadre de la quatrième journée du groupe B de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mercredi avec une belle opposition entre l’Atletico Madrid et le Club Bruges. Un match prévu au Civitas Metropolitano, comptant pour la quatrième journée de la Ligue des champions. Derniers de la poule B avec une seule victoire en trois sorties, les Colchoneros se doivent de remporter cette rencontre pour continuer à espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. En tête du classement, Bruges réalise de son côté un parcours impressionnant dans ce tournoi. Victorieux des Madrilènes (2-0) la semaine dernière, les Belges ne sont plus qu’à une victoire d’une qualification historique pour les phases à élimination directe.

Pour cette rencontre, l’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone, a opté pour un système défensif avec Molina, Savic, Gimenez, Reinildo et Saùl Niguez alignés devant Jan Oblak. Antoine Griezmann et Angel Correa sont placés en attaque. En face, Bruges a opté pour un 3-5-2 avec Ferran Jutgla et le jeune avant-centre ghanéen, Kamal Sowah, en attaque.

Les compositions officielles des deux équipes :

Atlético : Oblak – Molina, Savić, Giménez, Reinildo, Saùl Niguez – Lemar, Kondogbia, Koke – Griezmann, Matheus Cunha

Bruges : Mignolet – Odoi, Mechele, Sylla – Buchanan, Vanaken, Onyedika, Nielsen, Skov Olsen – Sowah, Jutgl