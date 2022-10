LDC (F): PSG, Real, Barça, le tirage complet de la phase de poules

L’UEFA a effectué ce lundi, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Découvrez les compositions des différentes poules.

Alors que la Ligue des champions a débuté depuis plusieurs semaines chez les hommes, la phase de groupes de la compétition chez les femmes va débuter le 19 octobre prochain. En attendant, l’UEFA a effectué ce lundi le tirage des poules à Nyon en Suisse. Et c’est le groupe A qui sera à suivre. En effet, il réunit le PSG, le Real Madrid, Chelsea et Vllaznia (Albanie). Une poule très compliquée, sans doute celle de la mort.

L’OL, vainqueur en titre et logiquement tête de série, a hérité d’Arsenal, de la Juventus, ainsi que de Zürich. Dans les autres groupes, le FC Barcelone tombe sur le Bayern Munich, comme chez les messieurs. Enfin, Wolfsburg (Allemagne), le Slavia Prague (R. Tchèque), St. Pölten (Autriche) et l’AS Roma s’affronteront dans la poule B. Les rencontres se dérouleront entre le 19 octobre et le 22 décembre prochain.

Les groupes complets

Groupe A : Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Vllaznia (Albanie)

Groupe B : Wolfsburg (Allemagne), Slavia Prague (R. Tchèque), St. Pölten (Autriche), AS Roma

Groupe C : Olympique Lyonnais, Arsenal, Juventus, Zürich

Groupe D : Barcelone, Bayern München, Rosengård (Suède), Benfica