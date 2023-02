LdC: Eric Choupo-Moting hanté par la finale perdue avec le PSG face au Bayern

Dans une interview accordée à RMC Sports, Eric Maxim Choupo Moting est revenu sur la finale de la Ligue des Champions perdue en 2020, alors qu’il évoluait encore au PSG.

Eric Choupo-Moting est actuellement un joueur clé de l’équipe du Bayern Munich. Souvent décrié par le passé, l’attaquant camerounais a déjà marqué 13 buts cette saison avec le club allemand. Il sera donc l’un des plus grands dangers côté bavarois lors du choc de ce mardi soir entre le Bayern et le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Avant ce match contre son ancienne équipe, le Lion Indomptable s’est entretenu avec RMC Sport et a évoqué la douleur de la défaite en finale de la Ligue des champions 2020 face aux Bavarois (1-0) alors qu’il évoluait à Paris à l’époque.

« Ceux qui ont toujours les images à l’esprit peuvent voir qu’il y avait beaucoup d’émotions et c’était un sentiment incroyable. D’aller en finale était très spécial. Malheureusement, nous avons perdu, cela fait toujours mal mais en fin de compte, on a joué contre une top team et je suis très fier d’avoir joué pour une telle équipe. Dans la foulée, tu es super déçu. Tu as beaucoup d’attente et tu te dis après coup que cela aurait été vraiment spécial si tu avais gagné le titre parce que cela reste à jamais », a lâché l’attaquant du Bayern.

Suite à cette finale perdue, Choupo-Moting a quitté le PSG dans la foulée pour rejoindre le Bayern Munich. Après des mois de tâtonnements, il s’est établi comme un joueur clé à Munich, cette saison, sous l’entraîneur Julian Nagelsmann. Mais le joueur camerounais est toujours à la recherche de sa propre Coupe aux oreilles, et il devra aider les siens à éliminer son ancienne équipe pour poursuivre cet objectif.