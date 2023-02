LdC: Didier Drogba n’a pas oublié le Chelsea-Barça de 2009

Dans une émission sur Canal +, l’ancien attaquant ivoirien Didier Drogba est revenu sur la fameuse demi-finale retour de la Ligue de champions entre Chelsea et le FC Barcelone en 2009.

C’est un match qui est entré dans l’histoire de la Ligue des champions, mais pas de la bonne manière. Le mercredi 6 mai 2009, Chelsea recevait le FC Barcelone à Stamford Bridge pour la demi-finale retour de la Coupe aux grandes oreilles. Après le 0-0 de l’aller, les Blaugranas ont arraché leur qualification pour la finale grâce à l’égalisation inespérée d’Andrés Iniesta (1-1) au bout du temps additionnel. Un choc qui a été marqué par d’énormes erreurs d’arbitrage du juge de la partie.

14 ans plus tard, l’ex-attaquant londonien Didier Drogba ne digère toujours pas cette rencontre qui a été qualifiée de “honte” en Angleterre. Dans une émission de Canal +, animée par l’ancien arbitre international Tony Chapron et consacrée aux plus grands scandales d’arbitrage de l’histoire, l’ancien capitaine de la Côte d’ivoire s’est lâché.

« Dans les annales du football, c’est l’un des pires matchs au niveau de l’arbitrage. À part ce match, lequel revient immédiatement ? La remontada ? Il y a eu des fautes flagrantes aussi, dans la remontada ? Et la remontada, ça a profité à quel club ? Barcelone ? Ah bon (rires) ? Disons qu’ils étaient un peu coutumiers du fait« , a plaisanté l’Ivoirien. « Barcelone, c’est vrai que ça tombe souvent du bon côté de la pièce« , a répondu l’ancien sifflet français.

Pour rappel, le FC Barcelone a finalement remporté la Ligue des champions cette année-là, après sa victoire (2-0) en finale face à Manchester United, tenant du titre, le 27 mai 2009 au Stade olympique de Rome. Samuel Eto’o et Lionel Messi ont inscrit les deux buts de la rencontre.