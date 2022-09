LdC: Chelsea chute d’entrée à Zagreb, Dortmund assure contre Copenhague

En déplacement sur la pelouse du Dinamo Zagreb pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions, Chelsea a été battue (1-0). De son côté, le Borussia Dortmund s’est imposé à domicile contre Copenhague (3-0).

La Ligue des champions est de retour avec ses frissons et ses surprises. Et déjà une grosse sensation lors de la première journée de la phase de poule qui a débuté ce mardi. En effet, Chelsea a été battue (1-0) par une valeureuse équipe du Dinamo Zagreb qui jouait dans ses installations. Pourtant, les Blues posaient le pied sur le ballon en début de rencontre. Mais ils se faisaient surprendre sur un contre éclair mené par les locaux. Mislav Oršić a pris Fofana de vitesse avant de s’en aller tromper un Kepa qui n’a pu qu’effleurer le petit piqué gagnant (1-0, 12e).

Touchés dans leur orgueil, les Londoniens ont tenté de revenir rapidement dans le match, mais ils peinaient à se montrer dangereux. Les deux équipes rentraient au vestiaire sur cette petite différence. En seconde période, Pierre Emerick Aubameyang, titulaire pour la première fois avec Chelsea, croyait offrir l’égalisation aux siens à la 50è, mais son but a été refusé pour une position de hors jeu. Malgré quelques derniers assauts des hommes de Thomas Tuchel, le score ne bougeait plus avant la fin de la partie. Débuts ratés, donc, pour Chelsea dans cette campagne de C1. Le Dinamo, quant à lui, réalise un joli coup et prend provisoirement les commandes du groupe E.

Dortmund facile contre Copenhague

Dans l’autre rencontre de la première partie de soirée, Dortmund accueillait le FC Copenhague. Contrairement à Chelsea, les allemands n’ont pas fait de faux pas et ont parfaitement lancé leur campagne en Ligue des champions avec une victoire (3-0). Grâce à une superbe ouverture dans l’intervalle signée Brandt, Reus s’est joué de la défense pour ouvrir le score (1-0, 35e). En fin de première période, le BVB faisait le break grâce à Guerreiro qui a profité d’un une-deux avec Reyna pour inscrire son 8ème but en C1 (2-0, 42e).

Lors du second acte, les visiteurs tentaient quelques incursions pour réduire le score, mais la défense allemande tenait bon. Le club de Bundesliga va même inscrire un troisième but en fin de partie par l’intermédiaire de Bellingham (3-0, 83e). Avec cette victoire, Le Borussia Dortmund prend donc la tête du groupe G, en attendant l’issue du match entre Séville et Manchester City.