LDC: chaude empoignade entre Guardiola et De Bruyne, la raison enfin expliquée

En conférence de presse après la victoire face au Real Madrid en Ligue des champions, Pep Guardiola est revenu sur son violent échange avec Kevin de Bruyne en deuxième période.

Sans trembler, Manchester City s’est défait du Real Madrid, mercredi soir, pour valider son ticket pour la finale de la Ligue des champions. Séparés sur un nul (1-1) la semaine dernière à Bernabeu, les Cityzens ont fait le boulot à l’Etihad stadium, avec une victoire sans appel de 4-0. Bernardo Silva sur un doublé, Manuel Akanji et Julian Alvarez ont marqué les quatre buts de cette démonstration de force des Skyblues.

Cependant, durant la rencontre, une scène a retenu les attentions : Le violent échange entre Pep Guardiola et Kevin de Bruyne en deuxième partie de jeu. Dans une vidéo enregistrée par les caméras du stade, on peut voir le technicien espagnol perdre son sang froid face à son milieu de terrain qui n’a pas manqué de répondre à son entraineur.

Face aux journalistes après la rencontre, Pep Guardiola est revenu sur cette scène qui n’avait cependant pas eu de conséquence sur l’issue du match. Et l’entraineur de 52 ans a expliqué pourquoi il avait haussé le ton vis-a-vis du Diable Rouge: « A 2-0, nous nous sommes beaucoup précipités. Juste après la pause, [Ilkay] Gundogan a perdu un ballon, Kevin a fait trois transitions qui n’étaient pas nécessaires et nous nous sommes beaucoup précipités alors que nous devions faire le contraire, les couler et les tourner, les couler et les tourner. Mais c’est normal. On se rapproche, on se précipite et ça nous a coûté plus cher, même si dans l’ensemble on a fait un match extraordinaire. » Une situation s’est donc terminée de manière positive, avec les deux hommes qui ont pu s’enlacer lorsque le Belge a quitté le terrain après avoir été remplacé.

