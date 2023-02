LDC: « C’était trop compliqué », Sergio Ramos après PSG-Bayern

En zone mixte après la défaite face au Bayern Munich (0-1) mardi soir en Ligue des champions, Sergio Ramos a expliqué ce qui a manqué au PSG pour arracher la victoire contre les Bavarois.

Le Bayern Munich a pris une option sur la qualification en quart de finale de la Ligue des champions après sa courte victoire face au PSG, mardi soir. Face aux Parisiens dans un match comptant pour la phase aller, les Bavarois se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Kingsley Coman en début de seconde période (53è).

Une désillusion surtout pour les Rouge & Bleu qui se compliquent la tâche avant la phase retour prévue en mars prochain à Munich. Titularisé d’entrée de jeu, Sergio Ramos, pourtant en grande difficulté depuis ces dernières semaines, a livré une Masterclass face aux Bavarois. En fin de rencontre, le défenseur espagnol a dévoilé les lacunes qui ont coûté la défaite au club de la capitale française.

« C’est la Ligue des Champions avec un match très disputé. La première période, on a joué trop bas. C’était trop compliqué. On a eu plus d’espaces en seconde mais globalement ça a été un match difficile. Je suis très déçu pour les supporters car ils ont été là. Il faut plus de caractère avec le ballon, être plus agressif, plus présent offensivement, a préconisé l’Espagnol au micro de RMC Sport. On espère un retour différent. »

Pour rappel, la manche retour de ce PSG-Bayern est prévue au 8 mars prochain à l’Allianz Arena en Allemagne. A défaut d’aller aux tirs au but, les Parisiens doivent l’emporter par deux buts d’écart pour se qualifier pour les quarts de finale.