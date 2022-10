LdC: «Ce n’est pas une victoire mais c’est un point important», André Onana après Barça-Inter

Le gardien de but camerounais de l’Inter Milan, André Onana, a réagi au match nul de son équipe face au Barça (3-3) en Ligue des champions, mercredi soir. Et le portier des Nerazzurri ne regrette pas le résultat de la rencontre.

Titulaire depuis le début de la campagne, André Onana a disputé mercredi soir son quatrième match en Ligue des champions. Le gardien de but camerounais a participé à la rencontre entre l’Inter et le Barça au Camp Nou, comptant pour la 4è journée du groupe C. Un choc qui a accouché d’un score de parité (3-3) au terme d’un match spectaculaire.

Bien qu’il ait été contraint d’aller chercher la balle dans ses propres cages à trois reprises, le Lion Indomptable a réalisé de grandes parades dans cette partie. Sa passe ingénieuse à Lautaro Martinez pour le troisième but des Nerazzurri à la 89è minute, marqué par l’indésirable Robin Gosens, montre à suffisance qu’il a été à la hauteur dans ce match malgré le résultat final.

Au micro de Sky Sport en fin de rencontre, Onana a commenté ce match nul qui conforte l’inter dans son rôle de dauphin de cette poule avec trois points de plus que l’adversaire catalan. Si le Camerounais aurait aimé remporter la victoire avec son équipe, il ne regrette cependant pas le score final.

« Ce n’est pas une victoire mais c’est un point important . Nous sommes allés devant trois fois sans pouvoir faire ce que nous voulions. Mais nous sommes heureux et nous voulons que les supporters le soient aussi. J’ai essayé de transmettre le soutien et l’engagement à mes coéquipiers. Il faut rester unis, on gagne et on perd tous ensemble, j’ai essayé d’animer et de soutenir mes défenseurs, toute l’équipe. On a toujours voulu gagner et on aurait mérité aussi , mais je suis content du point et de la performance de l’équipe », a confié André Onana.

Le portier de 26 ans a également évoqué ses débuts sous ses nouvelles couleurs qui n’ont pas été du tout facile pour l’ancien joueur de l’Ajax, relégué sur le banc à son arrivée chez les Italiens. « Je parle beaucoup avec Handanovic. La semaine dernière, j’ai joué mon premier match en Serie A, je ne connais pas très bien le terrain et il m’aide avec ça. On parle aussi beaucoup de nos adversaires et de là où on peut s’améliorer. » a déclaré le portier des Nerazzurri.