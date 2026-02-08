Benin Web TV
LDC CAF : Stade Malien 0-0 EST, Konaté rate une occasion franche (18&prime;)

Sur une ouverture millimétrée de Keïta depuis le couloir droit, Konaté de l’Espérance sportive de Tunis s’est présenté sans marqueur dans la surface adverse. L’attaquant a eu une situation idéale pour tenter d’ouvrir le score, se retrouvant seul face au but sur cette offrande aérienne.

Football
La tentative qui a suivi n’a cependant pas été maîtrisée comme il le fallait : le contrôle n’a pas été suffisamment appuyé et la trajectoire du tir a pris de la hauteur. Le cuir a terminé sa course au-dessus de la barre, gâchant une opportunité franche pour son équipe.

Malgré cette alerte, la physionomie du match n’a pas basculé. Les deux formations conservent une structure défensive attentive et la partie reste équilibrée, sans que l’une ou l’autre ne parvienne encore à imposer sa domination.

